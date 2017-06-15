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OpTic Gaming и FaZe Clan присоединились к WESA

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Киберспортивные организации OpTic Gaming и FaZe Clan вступили во Всемирную ассоциацию киберспорта (World Esports Association — WESA).

Стоит отметить, что FaZe Clan уже входила в состав WESA, но в мае 2016 года ее покинула.

World Esports Association была основана в мае 2016 года. В ее состав вошли восемь киберспортивных клубов (Fnatic, Natus Vincere, EnVyUS, Virtus.pro, G2 Esports, Faze Clan, mousesports, Ninjas in Pyjamas) и компания ESL, которая занимается организацией турниров. Позже к ассоциации присоединились SK Gaming и Renegades.

Задачей ассоциации является профессионализация киберспорта. Работа WESA направлена на создание предсказуемых расписаний для фанов, игроков, организаторов и кастеров, а также на установление конструктивного диалога между всеми заинтересованными сторонами.

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