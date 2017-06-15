«Галатасарай» хочет арендовать Зинченко у «Манчестер Сити»
Источник: FotosporКомментарии
Украинский
полузащитник Александр Зинченко, принадлежащий «Манчестер Сити», может стать игроком «Галатасарая». Об этом
сообщают турецкие СМИ.
Как информирует Fotospor, стамбульский клуб хочет арендовать игрока на
один сезон. В прошлом сезоне украинец выступал за «ПСВ» на правах аренды. В «Манчестер
Сити» он перешел из «Уфы».
В прошлом сезоне 20-летний Александр Зинченко провел 17
матчей за перую команду ПСВ. В его активе четыре результативные передачи.
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