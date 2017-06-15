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«Галатасарай» хочет арендовать Зинченко у «Манчестер Сити»

Источник:  FotosporКомментарии

Украинский полузащитник Александр Зинченко, принадлежащий «Манчестер Сити»,  может стать игроком «Галатасарая». Об этом сообщают турецкие СМИ.

Как информирует Fotospor, стамбульский клуб хочет арендовать игрока на один сезон. В прошлом сезоне украинец выступал за «ПСВ» на правах аренды. В «Манчестер Сити» он перешел из «Уфы».

В прошлом сезоне 20-летний Александр Зинченко провел 17 матчей за перую команду ПСВ. В его активе четыре результативные передачи.

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