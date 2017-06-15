Фелипе Масса: Я бы с удовольствием продолжил в гонках Формулы-1

Гонщик «Уильямса» Фелипе Масса заявил, что готов остаться в Формуле-1 на следующий сезон.

«Приближается середина чемпионата, когда неизбежно начинаются разговоры о 2018 годе. Журналисты уже стали спрашивать меня о планах на будущее, а в особенности на следующий сезон.

У меня хорошее настроение. Я рад делать то, что делаю, у меня отличные отношения со всеми в «Уильямсе». Вдобавок, и это самое важное, я знаю, что по-прежнему быстр, и это значит для меня больше всего.

Потому в теории я бы с удовольствием продолжал и дальше заниматься тем, чем всегда хотел – участвовать в гонках Формуле-1.

Ну а сейчас я готовлюсь к выступлению на бакинской трассе – это еще одно место, где наша машина может показать себя. Год назад результат там был позитивным (десятое место), и думаю, в 2017-м она вновь подойдет нам», – сказал Масса.

Напомним, в прошлом году Масса объявил о завершении карьеры в Формуле-1, но по окончании сезона передумал и подписал новый контракт с «Уильямсом».

После семи этапов сезона Месси занимает десятое место в общем зачете пилотов.