Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Волейбол  Иран- : -США
Волейбол  Польша- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Фелипе Масса: Я бы с удовольствием продолжил в гонках Формулы-1

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Гонщик «Уильямса» Фелипе Масса заявил, что готов остаться в Формуле-1 на следующий сезон.

«Приближается середина чемпионата, когда неизбежно начинаются разговоры о 2018 годе. Журналисты уже стали спрашивать меня о планах на будущее, а в особенности на следующий сезон.

У меня хорошее настроение. Я рад делать то, что делаю, у меня отличные отношения со всеми в «Уильямсе». Вдобавок, и это самое важное, я знаю, что по-прежнему быстр, и это значит для меня больше всего.

Потому в теории я бы с удовольствием продолжал и дальше заниматься тем, чем всегда хотел – участвовать в гонках Формуле-1.

Ну а сейчас я готовлюсь к выступлению на бакинской трассе – это еще одно место, где наша машина может показать себя. Год назад результат там был позитивным (десятое место), и думаю, в 2017-м она вновь подойдет нам», – сказал Масса.

Напомним, в прошлом году Масса объявил о завершении карьеры в Формуле-1, но по окончании сезона передумал и подписал новый контракт с «Уильямсом».

После семи этапов сезона Месси занимает десятое место в общем зачете пилотов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хельмут Марко: У Риккардо и Ферстаппена жесткие контракты с «Ред Булл»Спортивный директор «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что в следующем сезоне состав команды не изменится.Виджей Малья: Пусть Перес и Окон борются между собой. Главное, чтоб не совершали глупостейСовладелец «Форс Индии» Виджей Малья считает, что на Гран-при Канады между Серхио Пересом и Эстебаном Оконом не произошло ничего серьезного.Джон Уотсон: У Алонсо мало вариантов на сезон-2018Экс-пилот Формулы-1 Джон Уотсон считает, что если Фернандо Алонсо покинет «Макларен», ему будет непросто получить в свое распоряжение конкурентоспособную машину на сезон 2018 года.«Форс Индия» может сменить названиеВладелец «Форс Индии» Виджей Малья заявил, что гоночная команда может сменить название на более привлекательное для спонсоров.Валттери Боттас: Надеюсь остаться в «Мерседесе» на следующий сезонПилот «Мерседеса» Валттери Боттас заявил, что хотел бы остаться в команде на следующий сезон.Серхио Перес: Приказа пропустить Окона не былоПилот «Форс Индии» Серхио Перес заявил, что во время Гран-при Канады не получал приказа из боксов пропустить вперед своего партнера по команде Эстебана Окона.Майк Гаскойн: Все выглядит так, будто «Макларен» уже принял решение о расставании с «Хондой»Бывший технический директор «Тойоты», «Джордана» и «Рено» Майк Гаскойн считает, что руководство «Макларена» уже приняло решение прекратить сотрудничество с «Хондой», которая является поставщиком двигателей для британской команды.Макс Ферстаппен: «Ред Булл» хотел бороться за титул в этом году, но пока очень далек от этогоПилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен опасается того, что его команда будет все больше отставать от лидеров.Франц Тост: Квят – один из лучших по гоночным навыкамРуководитель «Торо Россо» Франц Тост считает, что место пилота Даниила Квята в чемпионате мира не соответствует его возможностям.Даниил Квят: Я не уверен, что хочу работать с СайнсомРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят заявил, что недоволен высказываниями своего партнера по команде Карлоса Сайнса.Жак Вильнев: Стролл – один из худших новичков в истории Формулы-1Экс-пилот Формулы-1 Жак Вильнев раскритиковал гонщика команды «Уильямс» Лэнса Стролла, назвав того одним из худших новичков в истории соревнований.F1: любопытная статистика Гран-при КанадыF1: любопытная статистика Гран-при Канады«Советский спорт» готов представить вашему вниманию самые интересные формализованные итоги только что закончившегося Гран-при Канады.«Питтсбург» завоевал Кубок Стэнли, Надаль победил в финале «Ролан Гаррос», а Хэмилтон выиграл Гран-при Канады. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.Валттери Боттас: Потрясающе в команде среагировали на возникшие проблемыПилот «Мерседес» Валттери Боттас прокомментировал результат гонки Гран-при Канады, по итогам которой он занял второе место, уступив партнеру по команде Льюису Хэмилтону.Даниил Квят: Крайне неудачный день, мы заслуживали очкиРоссийский пилот Формулы-1 Даниил Квят прокомментировал свои сход в гонке Гран-при Канады.Даниил Квят: Мы водители такси или все-таки пилоты Формулы-1?Российский пилот «Торо Россо» раскритиковал FIA за двойной штраф во время гонки Гран-при Канады.Льюис Хэмилтон: Благодарен команде за победу в КанадеПилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от победы в гонке Гран-при Канады.Остров невезения. Даниил Квят сошел на Гран-при КанадыОстров невезения. Даниил Квят сошел на Гран-при КанадыСедьмой этап чм, прошедшей на трассе имени Жиля Вильнева, расположенной на острове в черте Монреаля, принес победу Льюису Хэмилтону.Хэмилтон выиграл Гран-при Канады, Квят сошел с дистанцииЗавершилась гонка на Гран-при Канады. Победу одержал пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.Формула-1. Гран-при Канады. Гонка. Как это былоСегодня, 11 июня состоится гонка седьмого этапа Формулы-1 – Гран-при Канады.
Футбол
Полузащитник Новой Зеландии Макглинчи: За Смоловым нужно следить особенно
Футбол
Павел Колобков: Сборной России по силам выйти в полуфинал Кубка конфедераций
Футбол
Сборная Бразилии договаривается о товарищеском матче с Россией
Бокс
Срочно вызванный из России боксер Гаджимагомедов прибыл в Харьков (видео)
все новости
Уильямс
Уильямскалендарьстатистика
Фелипе Масса
Фелипе Массавсе новости
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости