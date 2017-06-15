Маурисио: Россия проведет один из лучших чемпионатов мира

Полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио выразил уверенность, что в России пройдет один из лучших чемпионатов мира в истории футбола.

«Сейчас в обществе только и говорят о предстоящем мундиале, ожидая увидеть самых лучших игроков планеты. В Санкт-Петербурге все говорит о футболе, расписаны билборды, мосты и дороги украшены. Я уверен, что в России будет самый лучший чемпинат мира в истории», - цитирует Маурисио Terra.

Напомним, чемпионат мира пройдет в России летом 2018 года. Петербург примет несколько матчей турнира, включая игру за третье место.