Мессина покинет сборную Италии после чемпионата Европы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Бывший главный тренер ЦСКА Этторе Мессина завершит работу со сборной Италии в 2017 году.
Сообщается, что уход Мессины связан с работой ассистентом в тренерском
штабе клуба НБА «Сан-Антонио Сперс», сообщает официальный сайт итальянской федерации баскетбола. Клуб больше не хочет допускать отлучек Мессины на целое лето из-за работы в национальной команде.
В ближайшие недели будет объявлено имя нового главного тренера национальной команды Италии
Этторе Мессина возглавляет итальянскую сборную с 2015 года.
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