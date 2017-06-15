Федор Смолов: Нелепо говорить о победе сборной России на Кубке конфедераций

Нападающий сборной России Федор Смолов поделился мнением о Станиславе Черчесове и шансах сборной России на Кубке конфедераций.

«Было бы, наверное, слишком нелепо и самонадеянно говорить о победе России на Кубке конфедераций. Да, мы играем дома и будет стараться радовать болельщиков каждой игрой. Черчесов – современный тренер, его навыки руководить корнями растут из Германии», - цитирует Смолова Kicker.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).