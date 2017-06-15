Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Волейбол  Иран- : -США
Волейбол  Польша- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Федор Смолов: Нелепо говорить о победе сборной России на Кубке конфедераций

Источник:  KickerКомментарии

Нападающий сборной России Федор Смолов поделился мнением о Станиславе Черчесове и шансах сборной России на Кубке конфедераций.

«Было бы, наверное, слишком нелепо и самонадеянно говорить о победе России на Кубке конфедераций. Да, мы играем дома и будет стараться радовать болельщиков каждой игрой. Черчесов – современный тренер, его навыки руководить корнями растут из Германии», - цитирует Смолова Kicker.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Комитет по строительству Петербурга подал новый иск к бывшему генподрядчику стадиона «Санкт-Петербург».Комитет по строительству Петербурга подал иск к бывшему генподрядчику стадиона «Санкт-Петербург» компании «Трансстрой-СПб» на сумму 289,5 миллионов рублей.Владимир Путин: Если клубы будут и дальше развивать систему подготовки, у нас точно появится радующая результатами сборнаяПрезидент России Владимир Путин во время «Прямой линии» высказался о результатах сборной России по футболу.Раз, два, три – ухнем! Фанаты в России первыми получат право срывать матчиРаз, два, три – ухнем! Фанаты в России первыми получат право срывать матчиФИФА на Кубке конфедераций впервые опробует новую систему по борьбе с расовой дискриминацией.Александр Кержаков: Сборная России не считается фаворитом Кубка конфедерацийНападающий «Зенита», посол чемпионата мира по футболу Александр Кержаков поделился ожиданиями от выступления сборной России на Кубке конфедераций-2017.Когда будут делать четвертую замену и смотреть повторы? Все о новинках КК-2017Когда будут делать четвертую замену и смотреть повторы? Все о новинках КК-2017Кубок конфедераций объявлен масштабным тестом новых технологий: их внедрять здесь, чтобы затем использовать и на ЧМ-2018.Полузащитник Новой Зеландии Рохас: Кроме Смолова, я бы выделил в сборной России защитника ДжикиюПолузащитник сборной Новой Зеландии Марко Рохас поделился ожиданиями от матча Кубка конфедераций против России.Полузащитник Новой Зеландии Макглинчи: За Смоловым нужно следить особенноПолузащитник сборной Новой Зеландии Майкл Макглинчи поделился ожиданиями от матча Кубка конфедераций против России.Полузащитник Новой Зеландии Рохас: Хороший результат в матче против России - очкиПолузащитник сборной Новой Зеландии Марко Рохас поделился ожиданиями от матча Кубка конфедераций против России.Павел Колобков: Сборной России по силам выйти в полуфинал Кубка конфедерацийМинистр спорта РФ Павел Колобков поделился ожиданиями от выступления сборной России на Кубке конфедераций-2017.Сборная Бразилии договаривается о товарищеском матче с РоссиейБразильская конфедерация футбола договаривается о проведении товарищеского матча со сборной России, сообщает O Globo.Игорь Смольников: У Головина есть все качества, чтобы заиграть в сильном европейском клубеЗащитник «Зенита» и сборной России Игорь Смольников оценил перспективы полузащитника Александра Головина и рассказал о подготовке национальной команды к Кубку конфедераций.Где же русские? 10 самых дорогих футболистов Кубка конфедерацийГде же русские? 10 самых дорогих футболистов Кубка конфедераций«Советский спорт» выяснил, кто стал самым ценным футболистом Кубка конфедераций.«Россия – это матрешки, пельмени и футбол». Новозеландец – о годе в «Алании»«Россия – это матрешки, пельмени и футбол». Новозеландец – о годе в «Алании»Нападающий сборной Новой Зеландии Коста Барбарусес в 2012-м вывел «Аланию» в РФПЛ, а через пять лет вернулся в Россию на Кубок конфедераций.Дмитрий Тарасов: Сборная России хорошо поработала на сборах в Австрии, атмосфера в команде хорошаяПолузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов оценил степень готовности сборной России накануне Кубка конфедераций.РФС проявляет заинтересованность во внедрении системы видеоповторовГлава департамента ФИФА по новым технологиям Йоханесс Холсмюллер рассказал о заинтересованности лиг в внедрении системы видеоповторов.Марко ван Бастен: Почему долго ждали видеоповторы? Раньше в ФИФА работали другие люди, а мы теперь занимаемся своим деломТехнический директор ФИФА Марко ван Бастен поделился мнением, почему видеоповторы в футболе ввели только сейчас.Массимо Бузакка: Даже со всеми технологиями футбол не будет идеальнымАрбитр ФИФА Массимо Бузакка поделился мнением о внедрении системы видеоповторов на Кубке конфедераций-2017.Бруну Алвеш: Часть моего сердца всегда будет принадлежать РоссииЗащитник сборной Португалии Бруну Алвеш поделился воспоминаниями от своей игры в чемпионате России.На матчах Кубка конфедераций будут работать двое видеосудей и помощник по офсайдамАрбитр ФИФА Массимо Бузакка рассказал о работе видеосудей на Кубке конфедераций-2017.Убедитесь, что позора на матче открытия Кубка конфедераций не будетУбедитесь, что позора на матче открытия Кубка конфедераций не будетПоле стадиона в Петербурге все-таки в норме: оно зеленое, и в нем нет дачных ковриков.
Футбол
Полузащитник Новой Зеландии Макглинчи: За Смоловым нужно следить особенно
Футбол
Павел Колобков: Сборной России по силам выйти в полуфинал Кубка конфедераций
Футбол
Сборная Бразилии договаривается о товарищеском матче с Россией
Бокс
Срочно вызванный из России боксер Гаджимагомедов прибыл в Харьков (видео)
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Станислав Черчесов
Станислав Черчесоввсе новости
Фёдор Смолов
Фёдор Смоловвсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости