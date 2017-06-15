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Владимир Путин: Если клубы будут и дальше развивать систему подготовки, у нас точно появится радующая результатами сборная

Источник:  «Первый канал»Комментарии

Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» высказался о результатах сборной России по футболу.

«Мне не хочется метать громы и молнии и заниматься критиканством. Конечно, болельщики ждут лучших результатов от сборной России. Но когда я разговариваю со специалистами международного уровня и спрашиваю, будут ли у нашей сборной результаты лучше. Они говорят, что нет, потому что много легионеров, и очень мало внимания мы уделяем подготовке смены, то есть детско-юношескому футболу.

Недавно я побывал в Краснодаре, где господин Галицкий проделал большую работу: построил стадион и футбольную школу. Там замечательные ребята, они и шахматами занимаются.

Все крупные школы создали систему подготовки. Если так будет и дальше, у нас точно появится радующая своими результатами сборная», – сказал Путин.

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