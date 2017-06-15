Комитет по строительству Петербурга подал новый иск к бывшему генподрядчику стадиона «Санкт-Петербург».
Комитет по
строительству Петербурга подал иск к бывшему генподрядчику стадиона «Санкт-Петербург»
компании «Трансстрой-СПб» на сумму 289,5 миллионов рублей.
Об этом сообщает официальный сайт арбитражного суда Ленинградской области.
Ранее комитет по строительству обращался в эту инстанцию с аналогичными
требованиями, но суд не стал рассматривать иск.
Напомним, в августе 2016 года правительство Петербурга
расторгло контракт с «Трансстроем» на
строительство стадиона на Крестовском острове. Новым генподрядчиком стала
компания «Метрострой».
Весной 2017 года стадион был сдан в эксплуатацию и принял
первый официальный матч. Им встала встреча между «Зенитом» и «Уралом». Летом на арене пройдут
матчи Кубка конфедераций-2017, а в следующем году – игры чемпионата мира-2018.