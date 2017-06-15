Комитет по строительству Петербурга подал новый иск к бывшему генподрядчику стадиона «Санкт-Петербург».

Комитет по строительству Петербурга подал иск к бывшему генподрядчику стадиона «Санкт-Петербург» компании «Трансстрой-СПб» на сумму 289,5 миллионов рублей.

Об этом сообщает официальный сайт арбитражного суда Ленинградской области. Ранее комитет по строительству обращался в эту инстанцию с аналогичными требованиями, но суд не стал рассматривать иск.

Напомним, в августе 2016 года правительство Петербурга расторгло контракт с «Трансстроем» на строительство стадиона на Крестовском острове. Новым генподрядчиком стала компания «Метрострой».

Весной 2017 года стадион был сдан в эксплуатацию и принял первый официальный матч. Им встала встреча между «Зенитом» и «Уралом». Летом на арене пройдут матчи Кубка конфедераций-2017, а в следующем году – игры чемпионата мира-2018.