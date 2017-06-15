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Стивен Карри: Расчитываю на максимальный контракт с «Уорриорз»

Источник:  The ScoreКомментарии

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри заявил, что ожидает предложение максимального контракта от руководства калифорнийского клуба.

«Я очень жду предстоящие переговоры с клубом, так как рассчитываю на максимальный контракт. Я долго трудился, чтобы заслужить его. Но, конечно, мы будем учитывать финансовый фэйр-плей, есть нужно будет снизить аппетиты ради сохранения состава, то этот вопрос будет обсуждаться», - цитирует Карри The Score.

За прошедший сезон Карри заработал 12 миллионов долларов. По новому соглашению, рассчитанному на пять лет, разыгрывающий может получить 205 миллионов долларов.

Напомним, «Уорриорз» победили « Кливленд Кавальерс» в финальной серии со счетом 4-1 и стали чемпионами НБА.

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