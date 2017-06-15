«Галатасарай» ведет переговоры с «Сассуоло» по Ачерби
Источник: Сайт Джанлуки Ди МарциоКомментарии
Интерес к защитнику «Сассуоло»
Франческо Ачерби проявляет «Галатасарай». Об этом сообщают итальянские СМИ.
Как информирует сайт
итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, представители «Галатасарая» ведут
переговоры со спортивным директором «Галатасарая» Гвидо Анджелоцци. Ранее
сообщалось, что на игрока претендуют «Интер» и «Рома».
В прошедшем сезоне 29-летний Франческо Ачерби
провел 49 матчей за «Сассуоло» и забил четыре мяча.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически