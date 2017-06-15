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Тренер Джон Кавана: Для боя с Мэйвезером Макгрегор сделает любой вес

Источник:  RT на русскомКомментарии

Тренер бойца ММА Конора Макгрегора Джон Кавани поделился ожиданиями от боя своего подопечного с Флойдом Мэйвезером.

- Я знаю, что Мэйвезер дрался с Саулем Альваресом в весе 152 фунта. Так что он дрался в этом лимите. Посмотрим, какие условия он примет. Я могу сказать, что Конор сделает любой вес, - цитирует Кавану RT на русском со ссылкой на ESPN.

Напомним, что американский боксер Флойд Мэйвезер и ирландский чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор официально подтвердили дату своего поединка.

Бой состоится 26 августа в Лас-Вегасе и пройдет по правилам бокса в весе до 69,85 кг. 


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