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Владимир Путин: Стадионы к ЧМ-2018 должны использоваться как спортивные сооружения

Источник:  «Первый канал»Комментарии

Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» выразил мнение, что стадионы, построенные к чемпионату мира, должны использоваться как спортивные объекты.

«Практически все здания, сооружения, построенные к Олимпийским играм в Сочи, используются эффективно. В этом плане мы добились лучших результатов, чем где бы то ни было. Стадионы точно должны использоваться как спортивные объекты. Уверены, что они будут использоваться для развития спорта, для детских занятий», - сказал Путин.

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