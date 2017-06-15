Алексей Меркушкин: Отели в Саранске к чемпионату мира скоро будут готовы

Министр целевых программ Республики Мордовия Алексей Меркушкин рассказал о подготовке Саранска к чемпионату мира.

«Мы строим только те объекты, которые будут востребованы по окончании чемпионата. Это две новые гостиницы Mercure 4* на 115 номеров, готовность ее составляет за год до чемпионата более 85%, и Sheraton 5*, отель будет введен в эксплуатацию в III квартале 2017 года, работы идут в соответствии с графиком.

В Мордовии ведется строительство жилищно-гостиничного комплекса «Тавла», который будет введен в эксплуатацию в декабре 2017 года. Комплекс «Тавла» состоит из нескольких высотных зданий, которые в период чемпионата мира будут эксплуатироваться как две гостиницы в 16 этажей уровня 4* и две гостиницы в 14 этажей уровня 3*.

После проведения чемпионата мира это будут квартиры, в том числе отданные под социальные программы Республики Мордовия, в том числе новое жилье в этом комплексе получат многодетные семьи Мордовии. Также преображается и сам Саранск, в ожидании гостей летом 2018 года столица Мордовии строит современный и удобный аэропорт, ведется модернизация дорожной сети», - цитирует Меркушкина ТАСС.

Напомним, чемпионат мира пройдет в России летом 2018 года.