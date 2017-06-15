Флойд Мэйвезер-старший: Мой сын наизнанку вывернет Макгрегора. Я сам надеру Конору зад
Источник: RT на русскомКомментарии
Отец и тренер знаменитого боксера Флойда Мэйвезера уверен в победе своего сына над Конором Макгрегором.
- Он не хочет этого боя. Флойд его наизнанку вывернет. Конор плохо выглядит на ринге, он уже показал лучшее, на что способен. Он только болтает! Я уже говорил людям с телевидения: забудьте про Флойда. Оставим его в стороне, мне 64 года, и я надеру Конору зад. Выбью из него всю дурь в любое удобное ему время, - цитирует Мэйвезера-старшего RT на русском со ссылкой на MMA Fighting.
Напомним, что американский боксер Флойд Мэйвезер и ирландский чемпион
UFC в легком весе Конор Макгрегор официально подтвердили дату своего
поединка.
Бой состоится 26 августа в Лас-Вегасе и пройдет по правилам бокса в весе до 69,85 кг.
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