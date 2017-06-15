Blizzard анонсировала Overwatch Open Division

Компания Blizzard представила серию турниров Overwatch Open Division.



Игроки, достигшие ранга «Мастер» или более высокого в последнем сезоне соревновательных игр Overwatch (28 февраля — 28 мая), могут собрать команду и сразиться с соперниками из своего региона в рамках первого сезона Overwatch Open Division.



В первом сезоне примут участие следующие регионы:



·Западная Европа

·Восточная Европа

·Северная Америка

·Латинская Америка (испаноязычные страны)

·Бразилия

·Австралия/Новая Зеландия

·Юго-Восточная Азия



Каждый сезон соревновательных игр — это еще один шанс завоевать право участия в следующем сезоне Open Division. Blizzard планирует расширять список регионов в будущем. Уже открыт прием заявок на участие в первом сезоне Overwatch Open Division, который начнется 3 июля.