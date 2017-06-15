Аллен Айверсон: В финале болел лично за Дюранта

Бывший разыгрывающий Аллен Айверсон поведал, за кого переживал в финальной серии НБА между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Кливленд Кавальерс».

«Я очень хотел, чтобы Дюрант выиграл свой перстень. Мне нравится его мама, которая сильно переживает за сына. Кевин – отличный игрок и заслужил ощутить то, чего не довелось мне – поднять главный трофей в современном баскетболе над головой», - цитирует Айверсона The Score.

Напомним, «Уорриорз» победили «Кавальерс» в финальной серии со счетом 4-1 и стали чемпионами НБА.