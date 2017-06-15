Владимир Путин: Последние результаты сборной России показали, что потенциал есть

Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» рассказал, чего ждет от выступления сборной России на чемпионате мира 2018 года.

«Будем надеяться, что команда сыграет с полной отдачей, как настоящие бойцы и спортсмены, чтобы сборная порадовала болельщиков хотя бы тем, что стремится к победе.

Тем более, последние результаты показали, что потенциал есть», – сказал Путин.

Напомним, в июне сборная России провела два товарищеских матча – с Венгрией (3:0) и Чили (2:2).

17 июня сборная России стартует в Кубке конфедераций, на групповом этапе которого сыграет с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.

Владимир Путин: Если клубы будут и дальше развивать систему подготовки, у нас точно появится радующая результатами сборная