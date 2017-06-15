Владимир Путин: Последние результаты сборной России показали, что потенциал есть
Источник: «Первый канал»Комментарии
Президент России
Владимир Путин во время «Прямой линии» рассказал, чего ждет от выступления
сборной России на чемпионате мира 2018 года.
«Будем надеяться, что команда сыграет с полной отдачей, как
настоящие бойцы и спортсмены, чтобы сборная порадовала болельщиков хотя бы тем, что стремится к победе.
Тем более, последние результаты показали, что потенциал есть», – сказал Путин.
Напомним, в июне сборная России провела два товарищеских матча – с Венгрией (3:0) и Чили (2:2).
17 июня сборная России стартует в Кубке конфедераций, на групповом этапе которого сыграет с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.
Владимир Путин: Если клубы будут и дальше развивать систему подготовки, у нас точно появится радующая результатами сборная
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