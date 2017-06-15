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Егор Клюка: Требования Шляпникова не изменились

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Доигровщик сборной России Егор Клюка в интервью «Советскому спорту» рассказал об атмосфере в команде.

- В нынешнем составе сборной много молодых игроков. Это помогает быстрее найти общий язык?
- Вы знаете, это ни на что не влияет. Мы все знаем друг друга довольно давно. У нас есть ребята и постарше, но это не значит, что они стары душой, они такие же молодые, как и мы.

- Вы в сборной уже не первый год, поиграли на Олимпиаде, накопили опыт. Чувствуете себя лидером в команде?
- Чувствовать себя можно кем угодно, надо все доказывать на площадке. И вообще об этом не стоит говорить.

- Вы много работали с Сергеем Шляпниковым в молодежной сборной, знаете все его требования. Изменилось ли что-то в его работе, когда он стал тренером главной команды?
- Нет, все требования те же, - сказал Клюка.

Напомним, что сегодня в Катовицах состоится матч сборных России и Польши. Начало в 21:25 (мск).

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