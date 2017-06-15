Егор Клюка: Требования Шляпникова не изменились
Доигровщик сборной России Егор Клюка в интервью «Советскому спорту» рассказал об атмосфере в команде.
- В нынешнем
составе сборной много молодых игроков.
Это помогает быстрее найти общий язык?
- Вы знаете, это ни на что не влияет. Мы все знаем друг друга довольно давно. У нас есть ребята и постарше, но это не значит, что они стары душой, они такие же молодые, как и мы.
- Вы в сборной
уже не первый год, поиграли на Олимпиаде,
накопили опыт. Чувствуете себя лидером
в команде?
- Чувствовать себя можно кем угодно, надо все доказывать на площадке. И вообще об этом не стоит говорить.
- Вы много
работали с Сергеем Шляпниковым в
молодежной сборной, знаете все его
требования. Изменилось ли что-то в его
работе, когда он стал тренером главной
команды?
- Нет, все требования те же, - сказал Клюка.
Напомним, что сегодня в Катовицах состоится матч сборных России и Польши. Начало в 21:25 (мск).