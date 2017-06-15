«Ювентус» готов заплатить за Н’Зонзи 40 миллионов в рассрочку

Полузащитник «Севильи» Стивен Н’Зонзи договорился о переходе в «Ювентус», сообщает Goal.com.

В контракте 28-летнего француза с клубом прописана сумма отступных в размере 40 миллионов евро.

«Ювентус» намерен договориться с «Севильей» о том, чтобы расплатиться с испанцами в течение двух-трех лет.

Не исключено, что «Севилья» попробует договориться с «Ювентусом» об обратном трансфере Марио Лемины, который может заменить Нзонзи. Итальянцы оценивают 23-летнего габонца в 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Н’Зонзи забил два гола и сделал три голевые передачи в 35 матчах.

Ранее Н’Зонзи играл в «Амьене», «Блэкберне» и «Сток Сити».