Виталий Минаков: Мое возвращение в Bellator? Статус наших отношений с руководством постоянно меняется

Непобежденный российский боец смешанного стиля Виталий Минаков рассказал о своих планах на будущее.

– Как обстоят дела с возвращением в Bellator?

– Много раз высказывался на эту тему, – говорит Минаков. – Не хочу быть голословным, но пока никакой конкретики.

– То есть, прогресса в переговорах нет?

– На данный момент ситуация остается прежней. Статус наших отношений с Bellator постоянно меняется. Как будет что-то известно, мы устроим пресс-конференцию, – заявил Минаков.

Отметим, что 24 июня на очередном турнире Bellator выступит известный российский боец Федор Емельяненко. Спортсмен из РФ встретится с представителем США Мэттом Митрионом.

Добавим, что Минаков провел в Bellator 4 поединка и во всех вышел победителем. До недавнего времени Виталий являлся чемпионом организации, но из-за разногласий с руководством промоушена Минаков покинул США и сейчас выступает в России.