Барцокас может возглавить УНИКС

Бывший главный тренер «Олимпиакоса», «Барселоны» и «Локомотива-Кубани» Георгиос Барцокас рассматривает возможность подписания контракта с казанским УНИКСом.

В данный момент стороны ведут переговоры.

УНИКС обещает Барцокасу не только выгодный в финансовом отношении контракт, но и состав, который способен выйти в Евролигу-2018/19: либо через Кубок Европы, либо через Единую лигу ВТБ.

Напомним, по окончании сезона-2016/17 греческий специалист был снят с поста главного тренера «Барселоны».

