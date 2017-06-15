Денис Глушаков: Переживаю, что через пять лет футболистов в стране не останется, все будут в киберфутбол играть

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков в интервью «Спорт FM» прокомментировал рост популярности киберфутбола.



«Не знаю, почему у нас нет в стране мировых звёзд. Может быть у нас неправильное развитие в футболе какое-то. У нас и защитников то центральных сейчас нет. Ветераны закончили и всё. Вроде Станислав Саламович нашёл новых футболистов, меняет их. Хотя говорят, что они не соответствуют уровню. Но вроде всё идёт нормально.



Вообще, я переживаю, что через пять лет футболистов в стране не останется. Все будут в киберфутбол играть».



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