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«Арсенал» и «Тоттенхэм» ведут борьбу за полузащитника «Реала»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает Diario Gol, полузащитник мадридского «Реала» Матео Ковачич может перебраться в чемпионат Англии.

Согласно источнику, на игрока сборной Хорватии претендуют сразу два лондонских клуба – «Арсенал» и «Тоттенхэм».

При этом источник уверяет, что официального предложения «сливочные» еще не получали, но помимо представителей АПЛ, к хавбеку проявляют интерес «Рома», «Милан», а также «Интер».

Отметим, что футболист до перехода в «Реал» защищал цвета «Интера». Не исключено, что Ковачич согласится покинуть Испанию из-за недостатка игровой практики.

В минувшем сезоне 23-летний хорват провел 39 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.

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