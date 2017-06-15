«Арсенал» и «Тоттенхэм» ведут борьбу за полузащитника «Реала»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Как сообщает Diario Gol, полузащитник мадридского «Реала» Матео Ковачич может перебраться в чемпионат Англии.
Согласно источнику, на игрока сборной Хорватии претендуют сразу два лондонских клуба – «Арсенал» и «Тоттенхэм».
При этом источник уверяет, что официального предложения «сливочные» еще не получали, но помимо представителей АПЛ, к хавбеку проявляют интерес «Рома», «Милан», а также «Интер».
Отметим, что футболист до перехода в «Реал» защищал цвета «Интера». Не исключено, что Ковачич согласится покинуть Испанию из-за недостатка игровой практики.
В минувшем сезоне 23-летний хорват провел 39 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически