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Будаков покинул «Амкар»

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Голкипер «Амкара» Александр Будаков покидает клуб из Перми.

«Приглашая Сашу, мы сделали правильный выбор, – приводит слова исполнительного директора «Амкара» Дениса Маслова официальный сайт клуба. – Он добросовестно тренировался, благодаря ему в нашей вратарской команде сохранялась очень позитивная атмосфера, а главное – он всегда был готов выйти на поле. Но за этот год вратарская линия «Амкара» претерпела серьезные изменения, и сейчас нам нужен не просто крепкий запасной голкипер, а человек, который составит Дмитрию Хомичу конкуренцию за место в основе.

Надеюсь, в самое ближайшее время мы объявим о трансфере такого голкипера. А Александру Будакову хочется сказать самые добрые слова благодарности за совместную работу и пожелать ему всяческих успехов».

Отметим, что Будаков перешел в «Амкар» летом 2016 года. Но за минувший сезон голкипер не провел ни одного матча.

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