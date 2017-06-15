«Нефтехимик» погасил задолженность перед игроками команды
«Нефтехимик» в полном объеме погасил задолженность по зарплате перед игроками за сезон-2016/17.
- Хоккейный клуб «Нефтехимик» в полном объеме погасил задолженность по оплате труда за сезон-2016/17, - цитирует представителя пресс-службы КХЛ агентство ТАСС.
Ранее КХЛ сообщила о том, что 12 клубов лиги имеют задолженность перед игроками по оплате труда, индивидуальным и командным премиям. Клубы должны погасить долги до 1 июля, в противном случае на них будет наложен штраф в размере 20 процентов от суммы задолженности.
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