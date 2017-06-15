«Ростов» просматривает нового вратаря
Источник: ФК «Ростов»Комментарии
Футбольный клуб «Ростов» взял на просмотр вратаря Олега Баклова, сообщает официальный твиттер команды.
В прошедшем сезоне Баклов защищал цвета самарской «Сызрани-2003», сыграв в 21 матче и пропустив 20 мячей.
Напомним, ранее «Ростов» покинули вратари Сослан Джанаев и Никита Медведев.
Олег Баклов находится на просмотре в составе нашей команды— Football Club Rostov (@rostovfc) 15 июня 2017 г.
22-летний футболист выступает на позиции вратаря pic.twitter.com/1EwQG6tGJK
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