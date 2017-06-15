Решение об использовании системы видеопомощи арбитрам на матчах чемпионата мира будет принято в марте 2018 года

Глава департамента ФИФА по новым технологиям Йоханесс Холсмюллер рассказал, когда будет принято решение об использовании системы видеопомощника арбитра (VAR) на матчах чемпионата мира.

В тестовом режиме система работала на матчах молодежного чемпионата мира. Также она будет применена на Кубке конфедераций-2017.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в Петербурге, Москве, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. В первом матче турнира сыграют сборные Новой Зеландии и России. Встреча пройдет 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 18:00.