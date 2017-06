Джоэль Фрилэнд покидает ЦСКА

Британский тяжелый форвард ЦСКА Джоэль Фрилэнд объявил о своем уходе из московского клуба.

- У меня нет контракта с ЦСКА. Прошедший сезон был тяжелым для меня, я старался сохранять позитивный настрой, но в какой-то момент растерялся, потому что никогда не оставался вне игры так долго. Я пропустил девять месяцев, но попытался поймать ритм в нескольких матчах, которые провел в Лиге ВТБ. Я хорошо себя чувствовал, просто было уже поздно. Я доволен своим нынешним состоянием и буду на 100 процентов готов к следующему сезону, – передает слова Фрилэнда инсайдер Дэвид Пик.

CSKA free-agent Joel Freeland has significant interest from Espana teams. I talked to him about his exit from Moscow. pic.twitter.com/g6vbTH7Bgb