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Лучано Спаллетти: Сейчас в «Интере» есть несколько ценных игроков, но давайте не будем забывать о команде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Новый главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти рассказал о планах миланского клуба. Ранее сообщалось, что команду этим летом могут покинуть сразу два лидера – Маурио Икарди, а также Иван Перишич.

«У меня состоялся разговор с владельцами клуба, когда я был в Китае. Очень доволен их настроем. Понятно, что сейчас в «Интере» есть несколько ценных игроков, но давайте не будем забывать о команде. У этого состава есть фундамент, что очень важно», – приводит слова специалиста Football Italia.

Напомним, Спаллетти встал у руля «Интера» этим летом. В минувшем сезоне наставник работал с «Ромой», которая под его руководством выиграла серебряные медали чемпионата страны.

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