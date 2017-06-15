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Евгений Луценко: Конкуренция – это очень важно

Источник:  ФК «Динамо» (Москва)Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Евгений Луценко поделился своими ожиданиями от предстоящего сезона.

«Задачу мы выполнили, так что надежды полностью оправдались. Что касается моей игры, то сезон вышел скомканным, пропустил много туров. Теперь буду еще внимательнее относиться к своему здоровью, чтобы постоянно быть в строю.

У меня на него очень большие надежды. Верю, что у «Динамо» все получится. Жду положительных эмоций от каждого матча. В РФПЛ выигранная встреча задает настроение на всю неделю. В ФНЛ был непростой сезон, но победной эйфории недоставало. Выигрывали, но я лично забывал об этом уже при выходе из раздевалки.

Как отношусь к возросшей конкуренции с приходом Вандерсона? Это очень важно. В «Динамо» никто середнячков брать не станет, а от того, что будут приходить классные футболисты, выиграют все. Ты сам становишься сильнее, когда конкуренция возрастает. Я много раз бывал в таких ситуациях, когда приходят хорошие мастера, знаю, что даже тренироваться становится приятнее. А уж вопрос игрового времени – это другая тема. При его нехватке надо выбирать – конкурировать дальше или, может, уходить в другой клуб», - приводит слова Луценко официальный сайт «Динамо».

В прошедшем сезоне «Динамо» заняло первое место в первенстве ФНЛ и завоевало путевку в РФПЛ.

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