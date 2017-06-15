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Отец полузащитника «Зенита» Кузяева: Решение о переходе Далера принимал Манчини

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Отец полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, тренер эстонского клуба «Нарва-Транс» Адьям Кузяев в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал, кто принимал решение о переходе его сына в петербургский клуб.

– Мы общались только с Сарсанией, но была информация, что Роберто реально просматривал материал, который ему предоставили по Далеру. Не было такого, что все решил спортивный директор. Нам говорили, что решение принимал Манчини, - сказал Адьям Кузяев в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Далер Кузяев 14 июня перешел из «Ахмата» в «Зенит». Соглашение с полузащитником рассчитано на три года. В сезоне-2016/17 Кузяев провел 27 матчей в РФПЛ.

Роберто Манчини стал главным тренером «Зенита» летом 2017 года после отставки Мирчи Луческу.

Полное интервью Адьяма Кузяева по ссылке: «Был интерес из Ла лиги и двух московских клубов». Как Кузяев перешел в «Зенит»

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