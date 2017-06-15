Отец полузащитника «Зенита» Кузяева: Решение о переходе Далера принимал Манчини
Отец полузащитника «Зенита»
Далера Кузяева, тренер эстонского клуба «Нарва-Транс» Адьям Кузяев в разговоре
с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал, кто
принимал решение о переходе его сына в петербургский клуб.
– Мы общались только с Сарсанией, но была информация, что
Роберто реально просматривал материал, который ему предоставили по Далеру. Не
было такого, что все решил спортивный директор. Нам говорили, что решение
принимал Манчини, - сказал Адьям Кузяев в интервью корреспонденту «Советского
спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, Далер Кузяев 14 июня перешел из «Ахмата» в «Зенит».
Соглашение с полузащитником рассчитано на три года. В сезоне-2016/17 Кузяев
провел 27 матчей в РФПЛ.
Роберто Манчини стал главным тренером «Зенита» летом 2017 года после отставки Мирчи Луческу.
Полное интервью Адьяма Кузяева по ссылке: «Был интерес из Ла лиги и двух московских клубов». Как Кузяев перешел в «Зенит»