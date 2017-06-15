Уго Льорис: У Погба был повод доказать свою состоятельность в матче со сборной Англии

Голкипер сборной Франции Уго Льорис прокомментировал игру своего партнера по национальной команде Поля Погба в товарищеском матче с командой Англии.

Напомним, подопечные Дидье Дешама обыграли своего соперника со счетом 3:2, играя весь второй тайм в меньшинстве.

– Подозреваю, что у Погба был повод доказать свою состоятельность в матче со сборной Англии. Поль принадлежит к числу лучших полузащитников Европы, он выступает в премьер-лиге и защищает цвета одного из самых великих клубов мира. В каждом матче ему приходится доказывать свой высокий уровень.

В матче со сборной Англии Погба показал фантастический футбол, – продолжает голкипер «Тоттенхэма». – Будучи одним из лидеров полузащиты, он помог нашей команде контролировать мяч и обострять игру. Не сомневаюсь, что он еще не вышел на свой привычный уровень, но сделает это в следующем году.

Что касается игры сборной Франции, то мы гордимся победой. Все-таки, нам удалось выиграть в меньшинстве. Во втором тайме мы проявили мужество. Конечно, не стоит останавливаться. В футболе очень важен прогресс. В этом виде спорта ты всегда находишься в напряжении. Нужно уметь управлять темпом игры и быть сильнее своего соперника во всех аспектах. Одного таланта недостаточно. Нужно работать всей командой, – заявил Льорис.

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