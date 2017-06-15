Андрей Сметанин назначен тренером вратарей московского «Арарата»

Бывший голкипер московских клубов «Динамо» и «Спартак» Андрей Сметанин вошел в тренерский штаб московского «Арарата».

Андрей Сметанин вошел в тренерский штаб «Арарата» / / Известный голкипер Андрей Сметанин назначен на должность.. https://t.co/y5wmMDKh7z — FC Ararat Moscow (@FC_AraratMoscow) 15 июня 2017 г.

Игровую карьеру Сметанин начинал в пермской «Звезде», после чего защищал цвета столичных «Динамо» и «Спартака». Дважды он становился чемпионом России, выигрывал национальный Кубок.

В 2006 году в составе «Лобни-Алла» Сметанин провел свой последний матч и перешел на пост генерального директора мини-футбольного клуба «Динамо-2». Последним местом работы Сметанина был СДЮСШОР Юность Москвы «Спартак-2».

Напомним, за московский «Арарат» в следующем сезоне будут играть бывшие игроки сборной России: Роман Павлюченко, Марат Измайлов и Алексей Ребко.