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Ян Облак: Планирую остаться в «Атлетико»

Источник:  Goal.comКомментарии

Словенский голкипер «Атлетико» Ян Облак заявил, что не собирается покидать команду.

«Я отлично чувствую себя в «Атлетико» и останусь на следующий сезон. Правда в футболе не всегда знаешь, что может произойти до последних секунд трансферного окна, но сейчас чувствую, что мой дом – Мадрид», - приводит слова Облака Goal.

В прошедшем сезоне Облак провел 41 матч и пропустил 28 голов.

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