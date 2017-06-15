Ян Облак: Планирую остаться в «Атлетико»
Источник: Goal.comКомментарии
Словенский голкипер «Атлетико» Ян Облак заявил, что не собирается покидать команду.
«Я отлично чувствую себя в «Атлетико» и останусь на следующий сезон. Правда в футболе не всегда знаешь, что может произойти до последних секунд трансферного окна, но сейчас чувствую, что мой дом – Мадрид», - приводит слова Облака Goal.
В прошедшем сезоне Облак провел 41 матч и пропустил 28 голов.
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