Александр Шлеменко: Харитонов сделал правильные выводы из поражения от Айялы

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко в преддверии поединка Сергея Харитонова против Терри Сокуджа на турнире M-1 CHALLENGE 80 заявил, что его соотечественник сделал правильные выводы из своего поражения от американца Джеви Айялы за 16 секунд.

«Его дебют в Bellator, когда он так сокрушительно проиграл нокаутом, показал, что нужно быть повнимательнее и менее самоуверенным. Уверен, Сергей сделал правильные выводы из того боя», – цитирует Шлеменко «Газета.Ru».

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