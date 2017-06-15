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Александр Шлеменко: Харитонов отправит Сокуджа в нокаут

Источник:  Газета.RuКомментарии

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко поделился ожиданиями от предстоящего поединка Сергея Харитонова против Терри Сокуджа на турнире M-1 CHALLENGE 80.

«У Сергея должен был быть другой соперник, но поменялся оппонент в последний момент. Однако россиянин все равно фаворит: Сокуджа ведь дрался в «полутяжах» всегда, а тут тяжеловес – Харитонов крупнее, опытнее, за ним и останется победа. Думаю, даже нокаутом», – заявил Шлеменко, слова которого приводит «Газета.Ru».

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