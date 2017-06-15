Дубль «Спартака» прошел медосмотр
В четверг в Лужниках
состоялся плановый медосмотр первой группы игроков молодежной команды «Спартака»,
которая накануне вышла из отпуска.
В Клинике спортивной медицины обследование прошли вратарь Поплевченков; защитники Актисов, Мохбалиев и Феофилактов; полузащитники Игнатов, Митрога, Сазонов и Фольмер; нападающие Лопатин и Прошляков.
В пятницу осмотр предстоит вратарям Аверкиеву и Лазареву; защитникам Зепатте, Иванову и Петрунину; полузащитникам С. Бакаеву, Мазурову, Пацеву и Орехову.
В субботу команда Алексея Лунина приступит к тренировкам в Тарасовке. В рамках подготовки к новому сезону дубль «Спартака» проведет три контрольных матча: 24 июня с «Коломной» и 30 июня с дублем «Локомотива» в гостях, а таже 5 июля со «Строгино» дома.
Напомним, дубль «Спартака» является действующим победителем молодежного первенства.