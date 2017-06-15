Сборная России прилетела в Петербург

Самолет со сборной России, которая 17 июня проведет матч-открытие Кубка конфедераций, приземлился в «Пулково».

Как сообщает корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге», прилет дважды откладывали. Сначала время прибытия было 17:25, потом 18:10, но в итоге самолет сел в 17:58.

Приземлились! Спасибо экипажу самолета за комфортный полет!

Здравствуй, Санкт-Петербург! pic.twitter.com/VUFORF9XuU — Сборная России (@TeamRussia) 15 июня 2017 г.

16 июня подопечные Станислава Черчесова проведут предыгровую тренировку на стадионе «Санкт-Петербург». На следующий день наша команда сыграет в матче открытия турнира против сборной Новой Зеландии, текстовую трансляцию которого проведет «Советский спорт». Начало игры в 18:00.