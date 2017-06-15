Стивен Карри: Визит в Белый дом? Обсудим вместе с командой

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри заявил, что не хочет посещать Белый дом с визитом к президенту США Дональду Трампу.

«Если бы меня кто-то спроси про это еще пару месяцев назад, то я сказал бы, что не пойду, так же считают многие. Сейчас ничего не поменялось. Нам нужно обсудить все это с парнями и Стивом Керром.

Мы добились огромного успеха и сейчас хотим насладиться заслуженным отдыхом. Команда соберется и обсудит, как стоит поступить, чтобы никто не остался в обиде», - цитирует Карри Observer.

Напомним, «Уорриорз» победили «Кавальерс» в финальной серии со счетом 4-1 и стали чемпионами НБА.