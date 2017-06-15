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Владимир Гомельский: К Шведу до сих пор не пришло понимание того, что баскетбол – командный вид спорта

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Алексей Швед
Алексей ШведФото: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Владимир Гомельский в своей конференции высказался о причинах поражения «Химок» от ЦСКА в финальной серии Единой Лиги ВТБ (0-3 в серии).

– Мне кажется, что причина кроется в том, что в команде играет Алексей Швед. Он очень талантливый баскетболист, лидер «Химок» по результативности и голевым передачам. Но к нему до сих пор не пришло понимание того, что баскетбол – командный вид спорта. И все индивидуальные рекорды не стоят одной командной победы.

Самая упоминаемая фамилия в списке рекордсменов НБА – Чемберлен. Ему принадлежат около 90 индивидуальных достижений. Но титул у Уилта – только один. Со Шведом происходит нечто подобное. Плюс к этому, мне кажется, что у Алексея складываются «странные» отношения с тренерами. Он «отправил» в отставку Куртинайтиса, теперь «управляет» Ивановичем. Это не к добру, – написал Гомельский.

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