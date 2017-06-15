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Мигель Данни: Хотел закончить карьеру в «Зените», но нужно думать о будущем

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни рассказал об уходе из петербургского клуба.

- Хотел закончить карьеру здесь, но нужно думать о будущем. Я рад, что я здесь. Я понимаю, что 12 лет в России были наполнены позитивом. Я уезжаю отсюда с прекрасными воспоминаниями. Я надеюсь, что они будут поддерживать в той стране, где я буду играть. Мы прожили здесь долгое время, Санкт-Петербург - наш дом. Я всегда буду помнить о вас сердцем. И воспоминания о городе на моем теле, - приводит слова Данни корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 5 июня «Зенит» объявил об уходе Данни из петербургского клуба. Контракт футболиста с сине-бело-голубыми официально истечет 30 июня.

За «Динамо» португалец выступал с 2005 по 2008 год. В составе бело-голубых он провел 97 матчей и забил 17 голов.

Мигель стал игроком «Зенита» в августе 2008 года. Португалец был куплен у московского «Динамо» за 30 миллионов евро. В составе петербургского клуба полузащитник стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны, победителем Суперкубка России и Суперкубка УЕФА. Данни провел за «Зенит» 256 матчей во всех турнирах и забил 68 голов.  

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