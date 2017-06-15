Состояние попавшего в реанимацию бойца ММА Шаматавы стабилизировалось

Состояние российского бойца смешанных единоборств Гоги Шаматавы, попавшего в реанимацию в день боя за титул чемпиона мира, стабилизировалось.

«Гога Шаматава находится в краевом центре грудной хирургии, с ним работают торакальные хирурги. Его состояние стабилизировалось, Гога находится в сознании. Врачи подтвердили, что на текущий момент угрозы жизни уже нет. Предварительный диагноз – «пневмомедиастинум». Турнир, главным событием которого должен был стать бой Шаматава – Оливейра за титул чемпиона мира, отменён не будет, но, к сожалению, он пройдет без главного поединка. Мы очень переживаем за Гогу и желаем ему скорейшего выздоровления», — сообщил RT промоутер спортсмена Алексей Яценко.

Напомним, боец был доставлен в реанимацию больницы скорой медицинской помощи Краснодара с острейшей болью в грудной клетке. Медики констатировали угрозу жизни спортсмена.

15 июня в Краснодаре в рамках пятого этапа турнира Prime Selection-2017 пройдут десять полуфинальных поединков. Главным событием вечера должен был стать титульный поединок за пояс чемпиона мира между краснодарцем Гогой Шаматавой и бразильским бойцом Бруно Соузой де Оливейрой по прозвищу Муравей.

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