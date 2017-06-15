Состояние Шаматавы, попавшего в реанимацию в день боя, стабилизировалось

Гога Шаматава ночью был доставлен в реанимацию БСМП Краснодара с острейшей болью в грудной клетке. Медики констатировали угрозу жизни спортсмена.

Промоутер Алексей Яценко прокомментировал ситуацию.

«Гога Шаматава находится в краевом центре грудной хирургии, с ним работают торакальные хирурги, его состояние стабилизировалось, Гога находится в сознании, врачи подтвердили, что на текущий момент угрозы жизни уже нет. Предварительный диагноз пневмомедиастинум. Турнир, главным событием которого должен стать бой за титул чемпиона мира Шаматава-Оливейра отменен не будет, но, к сожалению, он пройдет без главного боя. Мы очень переживаем за Гогу и желаем ему скорейшего выздоровления».

15 июня в Краснодаре в рамках пятого этапа турнира Prime Selection-2017 пройдут десять полуфинальных поединков. Главным событием вечера должен был стать титульный поединок за пояс чемпиона мира между краснодарцем Гогой Шаматавой и бразильским бойцом Бруно Соузой де Оливейрой по прозвищу Муравей.