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Дамир Скомина: Одна ошибка может поставить крест на карьере арбитра

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Арбитр ФИФА Дамир Скомина поделился мнением о системе видеопомощника арбитра (VAR).

- Эта система очень важна, ведь одно решение судьи может изменить ход чемпионата мира, команда может вылететь. Одна ошибка также может поставить крест на карьере арбитра, потому нас не нужно было уговаривать перейти на работу с видеоарбитрами, - передает слова Скомины корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 15 июня глава департамента ФИФА по новым технологиям Йоханесс Холсмюллер рассказал, что решение об использовании системы видеопомощи арбитрам на матчах чемпионата мира будет принято в марте 2018 года

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах.  

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