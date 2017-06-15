Сергей Фурсенко: Переговоры по переходу Денисова в «Зенит» не ведутся

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал слухи о переходе полузащитника Игоря Денисова в петербургский клуб.

- Игорь Денисов может перейти в «Зенит»?

- Все возможно.

- Переговоры ведутся?

- Нет, переговоры не ведутся, - приводит слова Фурсенко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, ранее комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что «Зенит» хочет вернуть Денисова, однако юрист игрока Михаил Прокопец заявил, что Игорь «видит свое будущее в «Локомотиве».

В сезоне-2016/17 33-летний Денисов провел в РФПЛ 23 матча, в которых отметился одним голом и двумя передачами. Игрок выступает за «Локомотив» с осени 2016 года. Сначала он был арендован клубом у московского «Динамо», а потом заключил с железнодорожниками полноценный контракт. В составе «Локомотива» футболист стал обладателем Кубка России сезона-2016/17.

За «Зенит» футболист выступал с 2001 по 2013 год. В составе сине-бело-голубых он становился трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, обладателем Кубка России. В июне 2013 года Денисов перешел в махачкалинский «Анжи», а в августе того же года стал игроком «Динамо».