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Сергей Фурсенко: У Дзюбы нет травмы, ему нужно пройти профилактические процедуры

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о состоянии форварда Артема Дзюбы.

- У Дзюбы нет травмы, ему нужно пройти профилактические процедуры. Послезавтра он присоединится к команде, - приводит слова Фурсенко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге». 

Напомним, Дзюба пропустит Кубок конфедераций из-за травмы колена. Ранее спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания не исключал возможности проведения операции. Сам футболист заявил, что ему операции не требуется.

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