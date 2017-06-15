Сергей Фурсенко: У Дзюбы нет травмы, ему нужно пройти профилактические процедуры

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о состоянии форварда Артема Дзюбы.

- У Дзюбы нет травмы, ему нужно пройти профилактические процедуры. Послезавтра он присоединится к команде, - приводит слова Фурсенко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Дзюба пропустит Кубок конфедераций из-за травмы колена. Ранее спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания не исключал возможности проведения операции. Сам футболист заявил, что ему операции не требуется.