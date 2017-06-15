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Агент Дриусси: Ничего не слышал об интересе «Локомотива» и «Зенита»

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Футбольный агент Ролим Кармо заявил, что ничего не слышал об интересе российских клубов к своему клиенту – нападающему «Ривер Плейта» Себастьяну Дриусси.  

«Зенит» заплатит 20 млн евро за Дриусси? Ничего об этом не знаю, впервые слышу. «Локомотив»? То же самое. На Себастьяна смотрят несколько европейских топ-клубов, которые всерьез заинтересованы в его трансфере. Останется ли он в «Ривер Плейте»? Скорее всего, Дриусси переедет в Европу», - цитирует Кармо «Спорт День За Днем».

Отметим, что также ранее сообщалось о том, что в услугах нападающего заинтересован московский «Спартак»

В нынешнем сезоне аргентинец сыграл 33 матча, в которых забил 20 мячей и отдал три голевые передачи.

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