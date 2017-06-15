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Сергей Фурсенко: Кержаков в ближайшее время возглавит некое направление, будет учиться. С «Зенитом» не расстанется

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о трансферах Далера Кузяева и Дмитрия Богаева, а также рассказал о будущем Александра и Михаила Кержаковых в клубе.  

– Для чего в «Зенит» вернули Далера Кузяева и Дмитрия Богаева? 
– Они – воспитанники клуба, Терентьев тоже. Мы проводим линию, чтобы воспитанники играли. Уделяем внимание нашей академии, Константин Сарсания, главным образом, будет заниматься этим.

– Ожидать ли еще возвращения петербургских воспитанников?
– Возможно. Пока с кем-то не ведем переговоры. Может, завтра начнем.


– С Михаилом Кержаковым расставаться не планируете?
– Нет.

– А с Александром?
– В ближайшее время он возглавит некое направление, будет учиться.

– На тренера? 
– Спросите у него. Он с «Зенитом» не расстанется, - приводит слова Фурсенко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кузяев и Богаев пополнили состав «Зенита». Соглашение обоих футболистов с петербургским клубом рассчитано на три года.

Контракт Александра Кержакова истекает 30 июня 2017 года, Михаила – 30 июня 2019 года. На сбор с командой в Австрию, который продлится с 16 по 28 июня, они не полетели.  

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