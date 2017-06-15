Сергей Фурсенко: Кержаков в ближайшее время возглавит некое направление, будет учиться. С «Зенитом» не расстанется

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о трансферах Далера Кузяева и Дмитрия Богаева, а также рассказал о будущем Александра и Михаила Кержаковых в клубе.

– Для чего в «Зенит» вернули Далера Кузяева и Дмитрия Богаева?

– Они – воспитанники клуба, Терентьев тоже. Мы проводим линию, чтобы воспитанники играли. Уделяем внимание нашей академии, Константин Сарсания, главным образом, будет заниматься этим.

– Ожидать ли еще возвращения петербургских воспитанников?

– Возможно. Пока с кем-то не ведем переговоры. Может, завтра начнем.





– С Михаилом Кержаковым расставаться не планируете?

– Нет.

– А с Александром?

– В ближайшее время он возглавит некое направление, будет учиться.

– На тренера?

– Спросите у него. Он с «Зенитом» не расстанется, - приводит слова Фурсенко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кузяев и Богаев пополнили состав «Зенита». Соглашение обоих футболистов с петербургским клубом рассчитано на три года.

Контракт Александра Кержакова истекает 30 июня 2017 года, Михаила – 30 июня 2019 года. На сбор с командой в Австрию, который продлится с 16 по 28 июня, они не полетели.

