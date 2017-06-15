Клэй Томпсон: Не считаю, что с приходом Дюранта моя значимость убавилась

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон заявил, что не считает, что его роль в команде стала меньше с приходом Кевина Дюранта.

«Я не почувствовал, что чем-то жертвовал в прошлом сезоне. Знаю лишь, что стал частью одного большого вклада нашей команды в историю. Я имею ввиду, баскетбольное наследие и влияние на молодежь. Надеюсь, что еще долго буду выступать за «Уорриорз» и мы еще наделаем много славных дел», - цитирует Томпсона ESPN.

За последние три сезона калифорнийцы дважды выиграли титул чемпионов НБА.