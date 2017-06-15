Медель не планирует покидать «Интер»

Лучано Спаллетти: Сейчас в «Интере» есть несколько ценных игроков, но давайте не будем забывать о команде

Новый главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти рассказал о планах миланского клуба. Ранее сообщалось, что команду этим летом могут покинуть сразу два лидера – Маурио Икарди, а также Иван Перишич.