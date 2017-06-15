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Медель не планирует покидать «Интер»

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Как сообщает Football Italia со ссылкой на журналиста TyC Sports Леандро Агилера, хавбек «Интера» Гари Медель не собирается покидать миланский клуб.

Согласно источнику, игрок сборной Чили сообщил об этом Агилеру в личной беседе.

Ранее сообщалось, что 29-летний хавбек, который провел 3 сезона в Милане, планирует перейти в «Бока Хуниорс».

Отметим, что недавно «Интер» возглавил экс-наставник «Зенита» Лучано Спаллетти.

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